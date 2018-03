Olsen indtog atter Grand Prix-podiet

MOTOCROSS: Thomas Kjer Olsen fastholdt sin andenplads i VM-serien i motocross efter søndagens ræs i spanske Valencia.

Olsen fik en skidt start på første heat, men han fik kørt sig op og endte på tredjepladsen. I andet heat blev han nummer fire trods en fejl undervejs, og dermed endte han som treer i det spanske VM Grand Prix.

- Jeg gjorde det lidt svært for mig selv med en skidt start i første heat, men fik endelig en god start i andet heat. Jeg er lidt skuffet over at vælte, da jeg var i en god position, men jeg følte at min fart var rigtig god, og min form er også rigtig god. Jeg kunne presse på helt til slutningen af heatet, så der er meget positivt at tage med videre til Italien, siger Thomas Kjer Olsen i en pressemeddelse, hvor han henviser til fjerde afdeling af VM-serien i Trentino.

Paul Jonas fra Letland vandt i Spanien og ligger også nummer et i den samlede VM-stilling, hvor Olsen er nummer to foran Jorge Prado fra Spanien.