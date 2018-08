Olesen med selvtillid: Jeg kan vinde en majorturnering

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen er fuld af tro på egene evner, inden det går løs ved majorturneringen PGA Championship.

Årets sidste major spilles fra torsdag i denne uge, og Thorbjørn Olesen føler, at han er tæt på at kunne vinde en majorturnering.

- Det er sjovt at møde op til en majorturnering og vide, at man spiller godt i øjeblikket. Det har været en sæson i to halvdele for mig indtil nu, men jeg har tre top-3-placeringer i mine seneste syv starter - inklusiv en sejr, og jeg føler, at jeg kan være klar til at vinde en majorturnering.

Sådan skriver Thorbjørn Olesen i et indlæg på europeantour.com, inden det går løs i PGA Championship.

Thorbjørn Olesen vandt European Tour-turneringen Italian Open i begyndelsen af juni, og i sidste uge blev han nummer tre i den stærkt besatte WGC-Bridgestone Invitational.

- Jeg ønsker bare at fortsætte med at gøre det, som jeg gør i øjeblikket. Jeg føler mig bedre forberedt efter at have spille majorturneringer de senere år.

- Jeg har langt mere selvtillid og tro på, at jeg rent faktisk kan vinde en af de turneringer på et tidspunkt. Det er nok den største forandring i forhold til for to-tre år siden.

- Jeg tror rent faktisk på, at jeg kan vinde en majorturnering, lyder det fra Olesen.

Danskeren er også bevidst om, at en god indsats i PGA Championship kan sikre ham en direkte plads på Europas Ryder Cup-hold, der i slutningen af september møder USA i Paris.

- Hvad angår Ryder Cup, så ved jeg, at spørgsmålet bliver stillet i denne uge. Det har altid været en af mine drømme at spille for Europa og konkurrere i Ryder Cup.

- I år er Thomas (Bjørn, red.) kaptajn, og der spilles i Paris. Det vil være ekstra specielt, men jeg har helt ærligt forsøgt ikke at tænke på Ryder Cup de seneste uger, lyder det blandt andet fra Thorbjørn Olesen.

Hans bedste resultat i en majorturnering er sjettepladsen i US Masters i 2013.