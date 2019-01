Ole Nielsen bliver ny sportsdirektør i Vendsyssel

Ole Nielsen bliver den nye sportsdirektør i Vendsyssel FF. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Nielsen, der har en fortid i Sønderjyske, Viborg og Randers, afløser Glen Riddersholm, der efter kort tid i jobbet takkede ja til en trænertjans i Sønderjyske.

- Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet som Ole Nielsen til stillingen som sportsdirektør, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen.

- Ole kommer med mange års erfaring fra Superligaen og har et særdeles godt netværk nationalt som internationalt. Hertil kommer en stor fodboldfaglighed samt en flot track-record fra blandt andet sit tidligere job i Sønderjyske.

Hovedpersonen ser frem til at komme i gang igen efter det seneste job i Randers.

- Vendsyssel FF har udviklet sig enormt meget de seneste år og er en klub, som hele tiden er under udvikling med en ambitiøs aktionærkreds i ryggen.

- Hertil kommer også, at der er tale om et lokalt projekt, hvilket jeg som nordjyde er stolt over at blive en del af, siger sportsdirektør Ole Nielsen.