Officielt: FCK køber Robert Skov-afløser i Zaragoza

FC København har købt den spanske midtbane- og kantspiller Pep Biel i Real Zaragoza, og han får en femårig kontrakt.

22-årige Pep Biel er født på Mallorca og har blandt andet spillet for Mallorca, inden han skiftede til Zaragoza.

- Pep Biel er en meget interessant spiller med et stort potentiale, siger FCK-træner Ståle Solbakken til fodboldklubbens hjemmeside.

Pep Biel er udset til at være afløseren for Robert Skov, der er blevet solgt til tyske Hoffenheim.

- Han gjorde det rigtigt godt for Zaragoza i sidste sæson, hvor han ofte var afgørende for dem med mål og assister.

- Vi har kendt til ham gennem noget tid, fordi vi var bevidste om, at vi kunne få brug for en tilgang på den position efter salget af Robert Skov, siger Solbakken.

Pep Biel er venstrebenet og scorede seks gange og stod for fire oplæg for Zaragoza i sidste sæson.

- Der har været konkurrence om at få ham, og vi er tilfredse med, at han har set, at et lidt usædvanligt skifte for en ung spansk spiller til Danmark og FCK kan give god mening på den lange bane.

- Han er efter danske standarder en spiller til en høj pris, men hvis vi gør det godt med Pep i en central rolle, bør det blive både en sportslig og økonomisk gevinst for os på sigt, siger Solbakken.

FCK-træneren forventer at se Pep Biel hurtigt på banen, hvor han skal skabe dynamik, kreativitet og fantasi.

- Han vil kunne bidrage med det samme, og han kommer i fin fysisk form direkte fra Zaragozas træningslejr.

- Han er ikke færdigudviklet som spiller endnu, og vi tror på, at vi kan hjælpe ham på vej mod at blive endnu mere komplet som spiller, siger nordmanden.

Pep Biel træner allerede fredag formiddag med FCK, som lørdag gæster Sønderjyske i Superligaen.