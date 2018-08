Officielt: AaB sælger Flores til mexicansk klub

Den peruanske landsholdsspiller Edison Flores er fortid i superligaklubben AaB.

Tirsdag morgen bekræfter AaB, at 24-årige Flores er solgt til den mexicanske klub Monarcas Morelia.

AaB hentede peruaneren for to år siden, og det lykkedes aldrig nordjyderne at forløse angriberens potentiale.

- Edison er en dygtig spiller og en god fyr, men vi må erkende, at hans potentiale aldrig rigtigt blev forløst i AaB, hvilket der kan være flere årsager til, siger sportsdirektør Allan Gaarde i en pressemeddelelse.

- Nu glæder vi os over, at Edison har fundet et sted, hvor mentaliteten minder mere om der, hvor han kommer fra, og vi ønsker ham kun alt det bedste fremover, siger han.

Selv om Edison Flores ikke har levet op til forventningerne i AaB, så fortryder han tilsyneladende ikke, at han i 2016 skiftede fra Club Universitario de Deportes i hjemlandet til Nordjylland.

- Jeg har været glad for min tid i AaB. Klubben har altid behandlet mig godt, og fansene har været venlige mod mig, siger Edison Flores i pressemeddelelsen.

Angriberen deltog i sommer ved VM i Rusland, hvor han blandt andet var med i gruppekampen mod Danmark, som Peru tabte 0-1.

Efter sommerferien mødte Flores ikke op i Aalborg til tiden, og han gjorde det samtidig klart, at han gerne ville væk fra AaB.

Edison Flores spillede 51 kampe for AaB og scorede fire mål.