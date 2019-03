Den østrigske cykelrytter Stefan Denifl indrømmer at have bloddopet sig.

Det oplyser statsadvokaten i Innsbruck til den østrigske tv-kanal ORF ifølge nyhedsbureauet NTB.

31-årige Denifls indrømmelse kommer i kølvandet på den efterforskning, som blev indledt efter en razzia ved det igangværende ski-VM i Østrig.

Her blev ni personer anholdt onsdag, hvoraf fem var udøvere. Atleterne stammer fra Østrig, Estland og Kasakhstan.

Ifølge avisen Kronen Zeitung blev Denifl anholdt fredag, men han er blevet løsladt efter at have indrømmet bloddoping.

Skandalen fik stor bevågenhed, da den østrigske langrendsløber Max Hauke blev taget på fersk gerning i færd med at bloddope sig på sit hotelværelse.

Det satte gang i en stor efterforskning i Østrig, som nu også har fældet cykelrytteren Stefan Denifl.

Den tyske læge Mark Schmidt er i centrum for dopingskandalen, da han menes at være bagmanden i et dopingnetværk.

Efter razziaen i Seefeld onsdag kom det frem, at Mark Schmidt i specialfrysere i en garage i byen Erfurt har opbevaret omkring 50 poser med blod, som menes at stamme fra atleter.

Derfor ventes skandalen også at gribe om sig, når dna-resultaterne fra blodposerne kommer.

Lægen selv risikerer en fængselsstraf på op til ti år.

Stefan Denifls største resultat som rytter kom i 2017, hvor han vandt 17. etape af Vuelta a España.

Han var sidste år på kontrakt hos prokontinentalholdet Aque Blue Sport, som måtte lukke.

Denifl skrev i oktober kontrakt for denne sæson med holdet CCC, men få måneder efter blev kontrakten ophævet efter ønske fra Stefan Denifl. Han angav personlige årsager som grund.