Øretæver i luften: Nicki P. & Co. har udsigt til en storsejr

- Men det er speedway, og i speedway kan alt ske. Længere er den sådan set ikke, så du får mig ikke til at tage noget for givet, understreger Lars Munkedal, der med tilfredshed kan konstatere, at Holsted knapt halvvejs gennem grundserien er på førstepladsen.

Alligevel har Holsted-holdleder Lars Munkedal dog tænkt sig at tage opgaven seriøst, men han ved selvfølgelig udmærket godt, at alle forventer en storsejr, når han sender Nicki Pedersen, Rasmus Jensen, Nicolai Klindt og de øvrige kørere på banen.

Et formstærkt førerhold med alle esserne ombord mod et formsvagt bundhold, der endda er uden en A-kører.

Bjerre er fravalgt

Derfor har han også valgt at holde fast i den holdopstilling, som indtil videre har gjort det så godt.

- For nylig vandt Kenneth Bjerre den individuelle DM-finale i Holsted i suveræn stil. Det var rigtig flot, så mange har undret sig over, hvorfor jeg ikke bruger ham, når vi nu har ham med i truppen?

Og Munkedal forstår godt ræsonnementet.

- Ja, det gør jeg, og Bjerre vil selvfølgelig også fortsat kommer ud at køre for os, men jeg kigger ikke isoleret på et enkelt løb. Jeg kigger på, hvad der har virket for os indtil videre, og derfor er Nicki Pedersen vores A-kører. Og det har selvfølgelig ikke noget som helst at gøre med, hvilken sponsor den enkelte kører har.

- Jeg har også en kører som Nicklas Porsing i truppen. Han vil også gerne ud at køre, men så skal jeg sætte René Bach eller Nicolai Klindt af holdet, så der er bestemt kamp om pladserne.

Grindsted kommer til Holsted uden en A-kører, da holdleder Claus Bjerregaard, der fortsat er uden en sejr i denne sæson, har valgt en opstilling med tre B-kørere og to C-kørere.

Det ligner unægtelig næsten en umulig mission for Grindsted, så fredag aften har Nicki P. & Co udsigt til en storsejr.