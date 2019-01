OL-vejen er banet for Vatikanstaten efter godkendelse

For nylig oprettede Vatikanstaten et atletikhold, og torsdag godkendte Italiens Olympiske Komité (Coni) så oprettelsen af Vatikanets Atletikforbund.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det betyder i første omgang, at de foreløbig 60 medlemmer af forbundet kan konkurrere i både nationale og internationale atletikkonkurrencer.

Præsidenten for Vatikanets Atletikforbund, Melchor José Sänchez de Toca y Alameda, fortæller, at den langsigtede drøm er at deltage ved den største begivenhed af dem alle på atletikscenen.

- Drømmen, som vi ofte har haft, er at se Vatikanets flag blandt delegationerne ved de olympiske leges åbningsceremoni, siger han.

Det ligger dog godt ude i fremtiden.

Lige nu er forbundets yngste udøver en 19-årig vagt fra Schweizergarden, mens en 62-årig professor fra biblioteket topper aldersskalaen indtil videre.

Desuden er to unge, afrikanske asylansøgere optaget som æresmedlemmer i forbundet.

I første omgang satser forbundet på at stille op i mindre konkurrencer, men man har via aftalen med Coni fået adgang til Det Italienske Atletikforbunds trænings- og medicinske faciliteter.

Præsidenten for Coni, Giovanni Malago, hilser Vatikanets Atletikforbund velkommen, men for at OL-drømmen skal blive til virkelighed, kræver det mere.

- Det bliver nødvendigt for dem at samarbejde med andre forbund, siger Malago til mediet Vatican News.

- Jeg er sikker på, at det vil ske, men i dag (torsdag) har vi sat gang i en modig og succesfuld opstart.

Vatikanstaten har i forvejen et fodboldhold og et crickethold.