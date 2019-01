OL-vejen banet: Wozniacki er udtaget til landskampe

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki kan komme i aktion, når Danmark fra 6.-9. februar spiller kampe i landsholdsturneringen Fed Cup i Zielona i Polen.

Hun er udtaget sammen med Karren Barritza, Emilie Francati, Maria Jespersen og fremtidshåbet Clara Tauson. Det oplyser Dansk Tennis Forbund.

- Det betyder da rigtig, rigtig meget. Det gør det jo meget sjovere at være en del af showet dernede, for det ændrer vores muligheder for at klare os godt, at vi har en rigtig dygtig førstesingle, siger Jens Anker Andersen, der er dansk Fed Cup-kaptajn.

Selv om Wozniacki er udtaget til Fed Cup, er det ikke sikkert, at hun kommer i aktion.

- Caroline vil selvfølgelig være en forstærkning af holdet. Derfor vil vi gerne strække os langt for at få hende med. Så vi har i samråd med Carolines team valgt at udtage hende og udskyde den endelige beslutning om deltagelse i Fed Cup, siger Jens Anker Andersen.

Først 5. februar, dagen før kampene skal spilles, skal han endegyldigt indlevere navnene på holdets spillere, men han håber at kunne gøre det før.

I oktober 2018 afslørede Caroline Wozniacki, at hun havde fået konstateret en kronisk gigtsygdom, og det er især uvisheden omkring den, som får hende til at tøve med et endeligt tilsagn allerede nu, mener Fed Cup-kaptajnen.

- Den er jo ret ny, hendes gigtsygdom, og jeg tror, det især er den, der tages hensyn til, siger Jens Anker Andersen.

- Selvfølgelig betyder sæsonstarten også noget, men det er især hendes gigtsygdom, som gør, at hun er i tvivl om, hvor meget pause hun har brug for, og hvor lang tid hun skal bruge på at komme ovenpå igen, hvis hun har nogle lange uger i Australien.

- Så jeg tror ikke rigtig, der er nogen, som ved, hvad sandsynligheden er for, at hun spiller.

Hvis Caroline Wozniacki skal kvalificere sig til OL i Tokyo, er det et krav, at hun har deltaget i to Fed Cup-samlinger inden OL. Før OL i 2016 nåede Wozniacki ikke at indfri det krav på grund af skader, men fik en dispensation, så hun kunne være med i den olympiske turnering i Rio.

Inden hun muligvis skal spille landskampe i februar, skal hun først forsøge at forsvare sin titel i grand slam-turneringen Australian Open.

Det vides endnu ikke, hvem Danmarks modstander er i Fed Cup, hvor Danmark spiller i Europe/Africa Group I efter sidste års oprykning.

Der er lodtrækning 14. januar. Danmark kan møde Rusland, Ukraine, Estland, Bulgarien, Sverige og Polen.