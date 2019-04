OB og Brøndby straffes med bøder for homofobiske tilråb

Superligaklubberne Brøndby og OB idømmes bøder på 25.000 kroner for homofobiske tilråb.

Det har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet, meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU).

Klubberne straffes, fordi der henholdsvis søndag og mandag aften blev råbt og sunget sange med homofobisk indhold rettet mod FC Københavns Viktor Fischer.

Det er første gang, at homofobiske tilråb straffes i Superligaen.

Fodboldens Disciplinærinstans henviser i sine kendelser til fodboldens love og ordensreglementet for Superligaen.

I fodboldloven understreges det, at "DBU udøver sit virke uden urimelig forskelsbehandling i relation til alder, køn, etnisk oprindelse, religiøsitet og seksualitet".

Et af punkterne i superligaklubbernes fælles reglement er, at "racistiske, homofobiske og andre diskriminerende ytringer er strengt forbudt".

I fredagens kendelser skriver Fodboldens Disciplinærinstans desuden, at der er nultolerance over for homofobi. Gentages de homofobiske tilråb, venter større sanktioner for OB og Brøndby.

Søndag skete det, da FCK vandt 1-0 ude mod OB. Ifølge Disciplinærinstansen råbte personer fra OB's fanafsnit flere gange "Viktor Fischer er homo" under kampen.

I OB's egen redegørelse står, at det drejede sig om fire-seks personer. Senere eskalerede tilråbene ifølge den fynske klub blandt 20-30 personer.

Viktor Fischer påpegede tilråbene efter kampen og opfordrede til handling fra OB's side. Ved samme lejlighed fortalte han, at han før havde oplevet det på fynboernes hjemmebane.

Efter mandagens kamp mellem FC Nordsjælland og Brøndby, der endte 1-1, blev der ifølge Disciplinærinstansen sunget "Viktor Fischer han er gay (bøsse, red.) allez allez" blandt Brøndby-fans.

Det er klubberne, der har ansvaret for tilskuernes adfærd, understreger Fodboldens Disciplinærinstans.

Brøndby og FC København mødes søndag klokken 16 på den københavnske vestegn.