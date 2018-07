OB-chef efter nyt nederlag: Sæsonstarten kan forfølge os

OB-træner Jakob Michelsen holder fast i, at OB har potentialet til at kæmpe med om placeringerne i top-6.

OB har fortsat sæsonens første sejr til gode efter søndagens 0-1-nederlag ude til Randers FC i Superligaen.

Cheftræner Jakob Michelsen erkender efter et point i tre kampe, at sæsonstarten ikke er gået som håbet.

- Vores sæsonstart er selvfølgelig problematisk, og den kan godt komme til at forfølge os langt ind i sæsonen, siger han.

Selv om potentialet er der til top-6 ifølge OB-træneren, så ligger fokus et helt andet sted for fynboerne i øjeblikket.

- Lige nu skal vi bare have fokus på at vinde en fodboldkamp, og hvis vi fortsætter med at have det spilovertag, som vi har, så skal det nok komme, siger Jakob Michelsen.

- Vi spiller ikke dårlig fodbold. Vi vinder samtlige statistikker, på nær antal mål, men det kan vi selvfølgelig ikke bruge til noget, siger han.

Efter fynboernes første kamp mod Vendsyssel, der endte med et nederlag på 2-3, udtalte Jakob Michelsen, at OB har potentiale til top-6.

Det holder fynboernes træner fast i, omend udfordringen naturligvis er blevet noget større.

Ifølge OB-træneren er der reelt set kun tre pladser at kæmpe om i top-6.

- Der er tre hold i Danmark, der er langt foran alle andre både sportsligt og økonomisk, og så er der en gruppe på syv hold, der kan kæmpe om de sidste pladser i top-6, og det skal vi selvfølgelig jagte, siger Michelsen.

Næste opgave for OB er i næste uge, hvor fynboerne tager imod FC København på hjemmebanen i Odense.