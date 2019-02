Nyt stort underskud i EfB - men det går den rigtige vej

Et minus på 9,5 millioner betegnes som utilfredsstillende, men klubben går mod bedre tider, og hvis det ikke ender med en nedrykning i denne sæson, er målet et 0 på bundlinjen i 2019.

EfB: Forretningen EfB er fortsat ikke i balance, men det kommer den måske lige om lidt.

Det er konklusionen på det regnskab, klubben offentliggør onsdag. Forventningen til 2019 er et rundt nul, hvis klubben ikke rykker ud i denne sæson, men på bundlinjen for 2018 står et minus på 9.5 millioner kroner, og det betegner direktør Brian Knudsen som utilfredsstillende:

- Det er aldrig tilfredsstillende at komme ud med et minusresultat, men vi kan dog med en vis tilfredshed konstatere, at det er bedre end budgetteret, siger Brian Knudsen og peger på, at resultatet er 15 millioner kroner bedre end 2017.

Umiddelbart er det to sammenlignelige størrelser, fordi EfB i begge år spillede en halv sæson i 1. division, og når der er så stor forskel, hænger det både sammen med, at der er kommet styr på udgifterne, og at indtægterne er øget. Både tv-penge og tilskuerindtægter er øget i forhold til 2017, og samtidig var der jo også lige det der salg af Anders Dreyer. De, der forventer at kunne se, hvor meget EfB egentlig fik på det salg, bliver imidlertid skuffede, når de læser regnskabet. Det står der nemlig ikke.

- Vi har valgt at samle alle vores indtægter under en post, og det hænger ikke mindst sammen med, at vi ikke ønsker at oplyse, hvor meget vi fik for Dreyer, fordi der blev indgået en aftale med Brighton om, at det ikke skal kunne ses i regenskabet, fortæller Brian Knudsen.

Han har ligesom i 2017 været ude blandt husets venner for at låne penge for at kunne klare likviditetskravene, klubberne skal opfylde for at få sin licens til at spille i superligaen, og lige nu er lånesummen oppe 33 millioner kroner - det betyder så, at den egenkapital, der reelt set er på godt minus 25 million er kroner, lige nu er på godt syv millioner kroner.