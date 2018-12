Nyt skulderklap: Karina fra Vejen og Line fra Odense dømmer dagens EM-finale

HÅNDBOLD - EM-SLUTRUNDEN: Karina Christiansen fra Vejen og makker Line Hesseldal Hansen fra Odense er med på banen, når der søndag kl. 17.30 skal spilles EM-finale i kvindehåndbold.

Det danske dommerpar er nemlig udpeget til at dømme finalen mellem de forsvarende verdensmestre fra Frankrig og de forsvarende olympiske mestre fra Rusland.

- Vi er stolte over at være blevet valgt. Og vi vil selvfølgelig gøre vores allerbedste, fortæller Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen, hvis fælles dommerkarriere nærmest har buldret derudaf med raketfart.

- Vi har dømt sammen i godt fire år, men vi har også fået masser af gode råd og vejledning undervejs, så fortjeneste er ikke kun vores egen.

Det er tredje kvindeslutrunde i træk, at Christiansen og Hansen er med - og de følger stilen fra i fjor, hvor de også blev valgt til at dømme finalen, da der blev spillet VM i Tyskland. Den finale vandt Frankrig over Norge.

Desuden dømte Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen også Champions League-finalen for kvinder for halvandet år siden.