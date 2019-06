Nyt program på plads: Esbjerg begynder den nye sæson, hvor den gamle sluttede på magisk vis

Det bliver lige på og hårdt for EfB's bronzevindere, når den nye superligasæson sparkes i gang i dagene 12.-15. juli.

Sæson 2019-20 begynder nemlig lige nøjagtigt på det stadion, hvor der blev sat et særdeles effektfuldt punktum for den utroligt flotte 2018-19-sæson.

Og ja, det er naturligvis på MCH Arena i Herning, hvor EfB for små to uger siden vandt 2-1 og sikrede sig bronzemedaljer og en billet til Europa League-kvalifikationen.

I runde to af grundspillet venter der så en hjemmekamp mod Hobro, der i den forgangne weekend vandt over Viborg og overlevede i superligaen.

SønderjyskE indleder hjemme mod Randers FC, mens turen i den følgende runde går til Lyngby, der meget overraskende igen er at finde i landets bedste fodboldrække.

De to grundspilsopgør mellem EfB og SønderjyskE spilles i runde 12 og igen i runde 19.

Grundspillet har 20 spillerunder i efteråret 2019 og seks spændende runder i starten af foråret 2020, hvor der som hidtil ventes hård kamp om både adgangen til mesterskabsspillet for klubberne og det bedst mulige udgangspunkt for nedrykningsspillet. Især sidstnævnte kan meget nemt gå hen at blive yderst dramatisk, da der ekstraordinært er tre nedrykkere fra superligaen. Nedrykkerne bliver de to firere efter afslutningen af nedrykningsspillet samt den sammenlagte taber i kampene mellem de to treere i nedrykningsspillet.

De præcise kamptidspunkter for de første runder af grundspillet forventes at komme på plads indenfor to uger.