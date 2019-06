Nyt nederlag: Mikkel Bech og Region Varde måtte igen ned med nakken

De forsvarende mestre fra Region Varde indkasserede sit andet nederlag i træk, da holdet onsdag aften tabte en meget tæt match på udebane mod Slangerup.

Sjællænderne med Mikkel Michelsen og Andreas Lyager i front vandt en tæt match med cifrene 45-42 - og det var Region Varde-holdleder Steven Andersen ualmindelig træt af.

- Ja, nu er der godt nok lang vej hjem. Det kunne ganske vist lige så godt være gået vores vej, men det kan vi jo ikke bruge til ret meget.

Og rent faktisk førte Region Varde med 41-40, da der var et enkelt heat tilbage.

- På det tidspunkt troede jeg, at vi havde nappet den, men sådan gik det desværre ikke, konstaterede Steven Andersen.

Slangerup vandt det sidste heat med 5-1, da føromtalte Michelsen og Lyager tog første- og andenpladsen, mens Michael Jepsen Jensen og Mikkel Bech, der var Region Vardes bedste kører i matchen, måtte tage til takke med de sekundære placeringer.

Og så var nederlaget en kendsgerning.

- Generelt var det en bøvlet match for os. Flere af vores kørere havde virkelig svært ved at få tingene indstillet på den rigtige måde, så det er enormt ærgerligt. Vi tog derover for at vinde. Det gjorde vi ikke, og det er noget skidt.