Nyt CL-mirakel har tændt titeldrømme i Ajax

Med endnu en fantastisk udebanepræstation bookede Ajax tirsdag en plads i Champions League-semifinalerne. Juventus blev slået 2-1 i Torino og 3-2 samlet.

Hollændernes blot 19-årige anfører Matthijs de Ligt blev matchvinder i kampen med 2-1-målet.

Dermed har Ajax sendt både Real Madrid og Juventus ud af knockoutfasen i årets Champions League, og Matthijs de Ligt kan skimte en sensationel pokal med store ører i det fjerne.

- Om vi kan vinde turneringen? Vi er i semifinalerne nu, og vi har slået to af favoritterne ud i de seneste to runder. De næste kampe bliver svære, men det var de foregående også. Så hvem ved, lyder det fra De Ligt ifølge uefa.com.

Også Ajax' 32-årige danske landsholdsprofil, Lasse Schöne, der spillede hele kampen, har reageret på aftenens sejr.

- Utroligt! Sikke en kamp. Jeg er så stolt af at være en del af dette hold, skriver Schöne i et opslag på Instagram.

Sammen med teksten er et billede af ham selv, der sidder på knæ og krammer holdets anfører.

Hvem Ajax skal møde i semifinalen bliver afgjort onsdag, når Tottenham skal forsøge at forsvare en 1-0-føring på udebane mod Manchester City.

I ottendedelsfinalen vandt Ajax hele 4-1 på Bernabeu mod Real Madrid, og ifølge første Ajax-målscorer tirsdag, Donny van de Beek, kunne kampen i Torino være endt det samme.

- 4-1 ville måske have været mere retvisende for kampen, men det betyder egentlig ikke noget, for vi er videre. Det her er fantastisk for hollandsk fodbold, men selvfølgelig ekstra specielt for Ajax, siger han ifølge uefa.com.

- Alle går amok nu. Vi er i semifinalerne. Folk ville have grinet af os, hvis vi havde sagt det, før turneringen gik i gang.

Den anden semifinale bliver et opgør mellem FC Barcelona og vinderen af onsdagens møde mellem FC Porto og Liverpool i Portugal. Liverpool vandt 2-0 i den første kamp.