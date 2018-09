Ny struktur og TV-aftale i dansk basketball

BASKETBALL: Basketligaen har gennemgået nogle store forandringer over sommeren.

Ligaens struktur er blevet lavet om og er blevet todelt. Nu består landets bedste række af pro A og pro B. Holdene i henholdsvis A og B mødes internt fire gange i sæsonen og kun to gange på tværs af bogstaverne. Alle spiller dog med om samme titel.

Ændringen er lavet for at få flere hold med i ligaen, der har nogle stærke lokomotiver men også nogle mindre klubber, der har svært ved at følge med økonomisk.

Pro A-holdene er de kendte Bakken Bears, Horsens IC, Randers Cimbria, Team FOG Næstved og Svendborg Rabbits mens pro B-holdene er Copenhagen Wolfpack og Stevnsgade, der var prygelknabe i ligaen i fjor, samt oprykkerne Værløse og Ebaa. Sidstnævnte er Bakken Bears' udviklingshold.

Også foran flimmerkassen har ligaen ændret udseende. Nu bliver kun finaleserien sendt på TV2 Sport, mens samtlige pro A og nogle pro B-kampe kan streames på hjemmesiden Fanseat.com.