Team Esbjerg er rejst til Siófok i Ungarn et døgn tidligere end normalt for at sikre optimal forberedelse til finalen lørdag aften i EHF Cuppen.

Opbakning på plads

- Vi har haft en meget behagelig rejse. I flyet herned mødte vi i øvrigt en flok danskere. Da de hørte, at vi skulle spille finale lørdag aften, bestilte de straks billetter.

- Vi ved også, at der kommer andre ned for at heppe på os. Det glæder vi os meget over. Vi ved, at vi er 100 procent friske til kampen. Alle når at få rejsen ud af kroppen og har friske ben - og så satser vi selvfølgelig på, at vi kan vinde kampen og hæve pokalen.

Torsdag aften var spillerne ude på en lille løbetur, og så var der også lidt udstrækning og behandling på programmet, mens fredagen er helliget et træningspas og et lidt større taktikmøde, hvor de sidste detaljer frem mod finalen skal snakkes igennem en ekstra gang.

Lørdagens EHF Cup-finale er Team Esbjergs europæiske kamp nummer 14 i denne sæson, og indtil videre lyder den flotte statistik på 11 sejre og to gange uafgjort.