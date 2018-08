Ny mand til bagkæden: Joao Pereira vender tilbage til SønderjyskE

28-årige Joao Pereira er efter to sæsoner i OB tilbage i SønderjyskE, hvor den portugisiske forsvarsspiller har første træning allerede mandag formiddag. Pereira har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2020.

- Det er en spiller, som vi kender, og vi ved, hvad han står for, og han har derfor ikke brug for tilvænningstid i klubben. Det er en spiller med stor kvalitet, og det så vi selv, da han var her i sølvsæsonen, og så er det kun positivt, at han både kan spille som back og som midtstopper, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

Tilgangen er ikke en god nyhed for Nicholas Marfelt og Simon Poulsen, hvis foretrukne plads også er venstreback.

Joao Pereira havde egentligt sat kursen mod sydligere himmelstrøg, men forholdet til SønderjyskE har fået portugiseren til at blive i Danmark og superligaen.

- Den eneste klub, der var interessant for mig i superligaen, var SønderjyskE, så jeg er meget taknemlig for, at Hans Jørgen Haysen og SønderjyskE vil have mig her. Jeg er meget glad for at være her, hvor jeg føler mig hjemme, og hvor jeg havde mit bedste år nogensinde.

- Jeg føler, at folkene her virkelig kan lide mig. Jeg var meget glad, da jeg var her sidste gang, og det gik godt sportsligt. Det føles rigtigt, og det føles rart at være tilbage. Jeg er meget glad, siger Joao Pereira.

Portugiseren spillede 24 af 33 superligakampe, da SønderjyskE vandt sølv i 2015/2016-sæsonen. Siden fulgte to sæsoner i OB, hvor han spillede i alt 23 superligakampe, inden han havde kontraktudløb denne sommer.