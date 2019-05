Ny mand på plads: Ribe-Esbjerg henter islandsk landsholdsspiller

RIBE-ESBJERG HH: Den 23-årige landsholdsspiller fra Island, Daniel Ingason, skifter fra den islandske topklub Haukar til Ribe-Esbjerg HH på en 3-årig kontrakt.

"Daniel er en hårdtskydende og meget gennembrudsfarlig bagspiller, som efterhånden har bidt sig godt fast på det islandske A-landshold, siger sportschef Sune Agerschou i en pressemeddelelse.

- Derudover er han en utrolig dygtig forsvarsspiller, som primært dækker på 3'er - positionen, men som også har store kompetencer på backen. Vi var tæt på at hente ham til klubben sidste sommer som erstatning for Jacob Holm, men dengang lykkedes det ikke. Det gjorde det heldigvis nu. Vi forventer os meget af Daniel og glæder os til at byde ham velkommen i klubben om halvanden måneds tid.

Og Ingason føler sig parat til at tage det næste skridt i karrieren.

- Efter at have spillet nogle år i den bedste islandske liga, føler jeg, det nu er tid til nye udfordringer. Ribe-Esbjerg HH viste stor interesse og inviterede mig på besøg i Esbjerg. Efter besøget var jeg overbevist om at skiftet til Ribe-Esbjerg HH er det rigtige skridt i min karriere.

- Det er en klub med store ambitioner, og jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af holdet og starte forberedelserne frem mod næste sæson.