Ny magtbalance blev understreget: SønderjyskE væltede KIF omkuld

I modsætning til sejren over Skjern, var de to SønderjyskE-point mod KIF ingen overraskelse. KIF har endnu til gode at vise, at holdet ikke igen skal være bundhold.

SØNDERJYSKE-KIF: Magtskiftet, der har været undervejs de seneste par sæsoner, blev understreget mandag aften. Med en stor fed streg. SønderjyskE har et bedre håndboldhold end KIF. Nu skal man ikke bedømme to ligahold på et enkelt opgør en mandag aften, men med sejren på 36-23 har SønderjyskE nu vundet de seneste fire kampe mod KIF. Mandagens sejr var ikke det mindste overraskende. Selv om KIF har fået tilført en håndfuld nye spillere, har SønderjyskE stadig en bredere trup. Og ikke mindst har sønderjyderne bedre spillere bedømt mand for mand. Den slags vil give udslag før eller siden. Og mandag gav det altså udslag med pil mod Sønderborg for fjerde indbyrdes kamp i træk. Kampen var tæt i begyndelsen, men hjemmeholdet skulle ikke knokle så meget for scoringerne som udeholdet. Tingene lykkedes for SønderjyskE. Som da Oskar Sunnefeldt skød i paraderne, men afslutningen blev rettet af, så den snød Anders Petersen i KIF-målet og gik i nettet via den ene opstander. 7-5 til hjemmeholdet. Begejstring i en propfyldt Skansen.

kampen i tal SønderjyskE-KIF 36-23 (20-15)Stillinger undervejs:1-0, 6-4, 8-7, 14-9, 17-14, 26-18, 30-21, 35-23



Målscorere



SønderjyskE: Aaron Mensing 6, Mikkel Møller 6 (3), Oskar Sunnefeldt 4, Sveinn Johannsson 4, Christian Jensen 3, Oliver Eggert 3, Frederik Børm 3, Mikkel Hansen 2, Arnar Birkir Halfdansson 2, Josip Cavar 1, Jon Andersen 1, Lasse Hamnn-Boeriths 1



KIF: Fredrik Gustavsson 6 (1), Jens Svane 4, Andreas Flodman 4, Alexander Morsten 4, Mattias Thynell 3, Chris Jørgensen 1, Arni Bragi Eyjolfsson 1



Udvisninger: SønderjyskE 1, KIF 3



Tilskuere: 2.124

KIF-forsvar uden modstand Tingene lykkedes også for Mattias Thynell i begyndelsen. Efter en indledende misforståelse med en anden tidligere SønderjyskE-spiller i skikkelse af Chris Jørgensen scorede KIF-anføreren tre mål de første 10 minutter. Det var dog en anden svensker, der var medvirkende til, at SønderjyskE slog hul til KIF. Den unge playmaker Oskar Sunnefeldt stjal billedet hos hjemmeholdet i starten. Et hurtigt fodskifte satte Jens Svane skakmat, og med 10-7 fik SønderjyskE sin første tremålsføring. Svane, der har fået titel af viceanfører, er en af de få KIF'ere, der rækker en hånd i vejret og tager ansvar. Men han kan ikke løftet holdet alene. Defensivt skal KIF løfte sig gevaldigt, hvis det ikke skal blive en ny sæson i den helt tunge ende af tabellen. SønderjyskE spillede hurtigt og iderigt og fortjener ros for sin offensiv. Omvendt ringer alarmklokkerne hos KIF, når SønderjyskE formår at score 20 gange på en halvleg. Det mindede om mange af børnesygdommene fra Århus-kampen. Der manglede opbakning og hårdhed. Den skadede islænding, Olafur Gustafsson, er savnet i alvorlig grad.

Ydmygelse efter pausen Da Mattias Thynell næsten blev grebet ud af Josip Cavar, som samtidig kunne kaste bolden op i et tomt KIF-mål til 23-16, var afgørelsen ved at være en kendsgerning. Kort efter reddede den svenske målmand et straffekast fra landsmanden Fredrik Gustavsson og igen fra en tredje svensker, Alexander Morsten. KIF havde måttet vente 20 på den første redning. Da havde Anders Petersen forladt målet og overladt pladsen til Rickard Frisk. Han var ofte prisgivet bag forsvaret. Kolding-holdet er også prisgivet, hvis ikke den dårlige sæsonstart snarest bliver forbedret. På fredag kommer Lemvig-Thyborøn til Kolding. Det er sådan en kamp, der skal vindes, men vestjyderne har netop besejret Bjerringbro-Silkeborg. KIF har ikke blot tabt sine kampe. Holdet har også til gode at spille en kamp, hvor der er spænding om udfaldet. SønderjyskE har fået en fin sæsonstart. Nederlaget i pokalturneringen mod TMS Ringsted var en stor skuffelse, og nederlaget ude mod Bjerringbro-Silkeborg var for stort. Men hjemmesejren mod Skjern var imponerende, og ydmygelsen af KIF var en magtdemonstration. Det ord har historisk været benyttet i forbindelse med opgørene mellem de to klubber. I 2019 er det SønderjyskE, der har niveau til at markere magtforskellen. Og den er stor for tiden.