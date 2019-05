Ny kontrakt på vej: Team Esbjerg vil holde på islandsk guldvinder

Team Esbjerg: Hun har både fået blomster og pæne ord med på vejen, men meget tyder på, at Team Esbjerg og islandske Rut Jónsdóttir alligevel ikke går hver til sit.

Cheftræner Jesper Jensen, der har fået stemmen igen efter at have fejret det danske mesterskab på behørig vis, fortæller, at klubben meget gerne vil lave en ny aftale med Jónsdóttir.

- Når Rut er skadesfri, er hun en rigtig dygtig spiller. Det så vi både i semifinalerne og også i finalerne, og så kender vi hende. Vi ved, hvad hun står for.

Og Team Esbjerg har brug for en ekstra venstrehåndet spiller i truppen, hvor man i øjeblikket kun råder over en enkelt højre back og en enkelt højre fløj, da unge Emma Nielsen har valgt at indstille karrieren for i stedet at satse på at få sig en uddannelse.

- Rut kan spille både back og fløj, så det vil være rigtig fint, hvis vi får det på plads med hende. Hun kan fint supplere Line (Jørgensen, red.) og Marit (Røsberg Jacobsen, red.), vurderer Jesper Jensen.