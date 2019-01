Ny kørere på plads: Sådan ser truppen ud hos Esbjerg Vikings

SPEEDWAY: Esbjerg Vikings er meget tæt på at have en stærk trup på plads til den kommende sæson i speedwayligaen, som ligner en intens og jævnbyrdig affære.

Truppen bliver nu tilføjet to kørere.

Lad os tage et velkendt ansigt først, da det bliver den polske kører Artur Czaja, der skal i direkte duel med navne som Bjarne Pedersen, Luke Becker og Ulrich Østergaard for at få pladsen som B-kører.

- Det er en kører, der nærmest taler for sig selv. Han har kørt i klubben tidligere, hvor han leverede, når vi skulle bruge ham, og det er en gut, som er et yderst behageligt bekendtskab. Han har selv vist stor vilje til at vende tilbage til Granly Speedway Arena, og det tæller også som et stort plus, fordi vi går efter kørere, der vil være en del af vores projekt, siger holdleder Tom Paarup Madsen.

I den seneste sæson var Artur Czaja A-kører, og det giver siger de sig selv, at det er et særdeles stærkt kort som B-kører.

- Der er lagt op til intens konkurrence i vores trup, men det giver os mange muligheder, og det passer med vores ambitioner.

Hollandske Theo Pijper er ny C-kører i Esbjerg. Han er en kører med stor erfaring fra den engelske liga. Han er 38 år, og han kommer til at kæmpe med Kenneth Kruse Hansen om en plads på holdet.

Og Pijper glæder sig.

- Jeg har ikke kørt meget i Danmark, og jeg ser meget frem til den her udfordring. Jeg giver mig altid 100 procent, når jeg er på cyklen, og jeg håber at lave så mange point som muligt, lyder meldingen.

Dermed er Vikings-truppen stort set på plads.

- Det bliver garanteret en hård sæson, men med vores nuværende trup giver vi os selv gode forudsætninger, og på nuværende tidspunkt mangler vi egentlig kun en ekstra A-kører. Vi kommer til at give vores unge kørere fra 1. division chancen på D-pladsen sammen med Matias Nielsen, og dermed forsøger vi at skabe balance i en trup, hvor vi også har fokuseret meget på rutinerede kræfter, siger holdleder Tom Paarup Madsen.

2019-truppen



A: Niels-Kristian Iversen

B: Bjarne Pedersen

B: Luke Becker

B: Ulrich Østergaard

B: Artur Czaja

C: Kenneth Kruse Hansen

C: Theo Pijper

D: Matias Nielsen