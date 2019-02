Ny hjelm skal sikre banelandsholdet VM-succes

Når det danske landshold i banecykling onsdag tager hul på VM i Polen, har det et ekstra es i ærmet.

Eller mere præcist på hovedet.

4000 meter-holdet har fået udviklet en helt speciel hjelm, der kan være med til at sikre vigtige marginaler i jagten på en VM-medalje.

Den er udviklet i samarbejde med Team Danmarks præstationsingeniør, Andreas Top Adler, og han er ikke i tvivl om, at hjelmen kan være afgørende.

- Den nye hjelm gør en markant forskel og har en målbar og synlig effekt, siger han i en pressemeddelelse fra Team Danmark.

Han vil dog ikke ud med, præcist hvor meget hurtigere hjelmen har gjort rytterne.

Hjelmen er designet, så den giver mindst muligt luftmodstand, og den er blevet testet grundigt sammen med det øvrige udstyr og tilpasset hver enkelt rytter.

En af rytterne på 4000 meter-holdet, Lasse Norman Hansen, er ikke specielt vildt med udseendet på den nye hjelm, men så længe den kan hjælpe på banen, er han tilfreds.

- I de test, vi har set, er den hurtig nok til, at det gør op for, at den er lidt grim, siger han til TV2 Sport.

Danmark kommer til VM med fem herreryttere, der alle er i spil til en plads på 4000-meter-holdet.

I første omgang bliver det Casper Folsach, Lasse Norman Hansen, Julius Johansen og Rasmus Lund, der kommer til at køre, mens Niklas Larsen er reserve.

Amalie Dideriksen, Julie Leth og Trine Schmidt er med hos kvinderne. Her stiller Danmark op i parløb, pointløb, omnium og scratch med Dideriksen til start i hele tre discipliner.

Danmark stiller i alt op i syv discipliner.

VM begynder onsdag i Pruszków i Polen og varer indtil søndag.