Esbjerg Energy: Når ishockeysæsonen om et par måneder bliver skudt i gang, vil det være med en ny forward på isen. Esbjerg Energy har lavet en aftale med amerikaneren Zach Pochiro. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi har søgt en type, som kender vejen til netmaskerne. En målscorer, som kan hjælpe holdet med at score i de afgørende situationer. Det mener vi at have fundet i Zach Pochiro. Han er dygtig til at se mulighederne og god til at eksekvere dem, siger Thor Dresler, assistenttræner Esbjerg Energy, i pressemeddelelsen.

Den 25-årige forward har tidligere primært optrådt i East Hockey League, hvor han blandt andet har spillet for Kalamazoo Wings, Alaska Aces og Quad City Mallards. I alt er det blevet til 156 point i 214 kampe.

- Vi ved, at Zach Pochiro kan afslutte udefra. Han er farlig tæt under målet. Han opfanger en del returpucke, og han kan sættes op til scoring af holdkammeraterne. Så jeg er overbevist om, at vi her har tilført holdet en alsidig målscorer, siger assistenttræneren i pressemeddelelsen.

Pochiro har også optrådt i American Hockey League for Chicago Wolwes og Bakersfield Condors. Men i den kommende sæson er det altså den gule energy-trøje, der skal over hovedet.

- Vi har søgt en spiller, som har spillet i første- og andenkæden. Vi søger netop spillere til vore bedste kæder, så vi håber omstillingen bliver mindre, end hvis erfaringen kom fra tredjekæden. Zach Pochiro er en producerende nøglespiller midt i 20'erne, som stadig kan udvikles og blive bedre, siger Thor Dresler i pressemeddelelsen.