Ny flot præstation: Leon Madsen holder VM-gryden i kog

For fjerde gang i denne sæson lykkedes det den stærke dansker at køre sig i en grandprix-finale. Til gengæld skuffede Niels-Kristian Iversen voldsomt og blev sendt ud af top otte i VM-stillingen.

30-årige Leon Madsen blev treer ved lørdagens meget spændende grandprix i polske Wroclaw, hvor Bartosz Zmarzlik sejrede foran Martin Vaculik, mens Janusz Kolodziej blev nummer fire.

Så altså en ny sublim præstation af Leon Madsen, der nu er oppe på 61 point. Det samme har russiske Emil Sayfutdinov og Bartosz Zmarzlik - og netop den trio deler lige nu førstepladsen i kampen om det individuelle verdensmesterskab.

Leon Madsen scorede i alt 11 point i sine fem indledende heats. En pæn pointhøst, men det skyldtes nu på ingen måde gode starter fra danskeren, der dog kørte klogt og velovervejet og flere gange overhalede konkurrenterne og dermed kunne forbedre sin placering.

I semifinalen blev Madsen toer, og det rakte altså til den fjerde finale og den fjerde podieplads i sæsonens hidtidige fem grandprixer. Det gøres altså ikke ret meget bedre.

- Når jeg ikke kan starte, er det godt, at jeg kan overhale, sagde Madsen undervejs i løbet, og den bemærkning var jo egentlig meget rammende.

Til gengæld blev det en meget nedslående aften for Niels-Kristian Iversen, der ellers overfor JydskeVestkysten gav udtryk for, at han havde en god fornemmelse og troede på et godt ræs. Men det blev det altså ikke. Iversen startede egentlig meget fint i flere af sine heats, men han savnede i den grad fart, og så kom konkurrenterne altså blæsende forbi.

Iversen høstede sølle to point, og han blev dermed skubbet godt og grundigt ud af top otte. Faktisk er den rutinerede dansker nu røget helt ned som nummer 11.

Den næste løb i grandprix-serien køres om to uger i svenske Målilla.

Det danske grandprix køres på Vojens Speedway Center lørdag den 7. september.