Ny episk finale kan vente mellem Federer og Djokovic

Fredagens Wimbledon-semifinale mellem Roger Federer og Rafael Nadal blev på forhånd udråbt som "årets kamp" og "den største i Wimbledon i mange år", og den skulle vise sig at være hypen værd.

Federer spillede en af karrierens bedste kamp på Centre Court og udspillede Nadal i fire sæt.

Allerede søndag kan en ny episk kamp vente. Finalen står mellem Federer og Novak Djokovic, der også er kendt for at få det bedste frem i hinanden og levere store, velspillede dramaer.

Som eksempelvis i Wimbledons 2014-finale, hvor serberen sejrede efter fem sæt og fire timers spil.

- Jeg har spillet nogle episke finaler mod Roger her et par år i træk, så jeg ved, hvad jeg skal forvente, siger Novak Djokovic inden finalen.

Federer er inde på noget af det samme. De to har mødt hinanden 47 gange tidligere, heraf 15 gange i grand slam-sammenhæng, så intet spillemæssigt kan overraske længere.

- Det er ligesom, når man går ind til en kamp mod Nadal, eller andre man har mødt mere end 15 gange før. Det er begrænset, hvad der kan overraske.

- Når alt kommer til alt, vil en kamp mod Djokovic blive afgjort på dagsformen. Hvem der er det bedste sted mentalt og har mest energi tilbage, vurderer Federer.

Selv om de ikke kan overraske hinanden, har begge spillere kvaliteter på et sådan niveau, at man ikke nødvendigvis kan dæmme op for dem, selv om man er bevidst om dem på forhånd.

- Når jeg tænker på Novak, tænker jeg først på hans spring tilbage til venstre side.

- Hans evne til at forsvare den side, har han vundet utallige kampe og trofæer på. Ingen har så stærk og stabil en forhånd, som han har derfra, lyder det fra Federer.

Respekten mellem de to er enorm, og Djokovic er også bevidst om Federers forcer.

- Han er god overalt, men særligt i Wimbledon. Underlaget komplementerer hans spil perfekt. Han elsker at spille hurtigt og tage tiden væk fra sin modstander.

- Spillere som Nadal eller mig selv, der godt kan lide at have lidt mere tid, skal kunne håndtere et konstant pres fra ham, siger Djokovic.

Han skal desuden håndtere, at størstedelen af publikum er imod ham. For sådan er det overalt i verden, når man møder yndlingen Federer, medmindre publikum har en lokal helt at støtte.

- Det vil ikke være første gang mod Federer. Den oplevelse har jeg haft flere gange, så jeg ved, hvad jeg skal forvente, siger Djokovic og fortsætter:

- Jeg er bare glad for at være en del af sådan en kamp. Det er det, man drømmer om som lille dreng, når man står med sin ketsjer. Jeg arbejder hårdt for at komme i den position, og jeg vil give alt for at vinde trofæet.

Djokovic kan vinde sin femte Wimbledon-titel, mens Federer med en sejr opnår sin niende.

Kampen begynder klokken 15 dansk tid.