Ny ejer åbner for arabiske spillere i israelsk topklub

Religion skal ikke længere være et kriterium, når der skal hentes nye arabiske spillere til Beitar Jerusalem.

Det siger den nye ejer af den israelske fodboldklub, som har vundet både det israelske mesterskab og den israelske pokalturnering adskillige gange.

- Beitar er ikke en racistisk klub. Fra i dag vil religion ikke længere være en faktor i valget af spillere, sagde ejer Moshe Hogeg på et pressemøde.

- At skrive kontrakt med en spiller udelukkende fordi han er araber ville også være en form for racisme, tilføjer forretningsmanden.

Beitar Jerusalem, der har sine rødder på den yderste højrefløj i Israel, har aldrig sendt en arabisk spiller på banen.

En del af Beitars fans er kendt for deres anti-arabiske protester i et land, hvor arabere tegner sig for 17,5 procent af befolkningen.

De mest hardcore af fodboldklubbens fans, kendt som "La Familia", er flere gange blevet dømt ved domstole for at råbe "død over araberne" under kampe.

Samtidig er adskillige fans blevet anholdt for angreb på rivaliserende tilhængere.

Beitars stadion i Jerusalem, Teddy Stadium, er kendt som "helvede" på grund af den fjendtlige atmosfære og den megen vold.

Klubbens kampe kræver ofte, at politiet træder til i et forsøg på at bevare freden.

I 2013 udløste underskrivelsen af to muslimske spillere fra Tjetjenien store protester blandt klubbens tilhængere. Det førte til, at holdets spillere måtte ansætte livvagter.

Desuden blev Beitars klubhus udsat for et brandattentat, der ødelagde alle klubbens trofæer, herunder dens seks mesterskabspokaler.

Beitar har forsøgt at ændre sit image. Sidste år modtog fodboldklubben en pris fra den israelske præsident for dens bestræbelser på at tackle racisme.