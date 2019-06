Esbjerg fB og Yuri Yakovenko er blevet enige om at forlænge kontrakten frem til udgangen af 2021. Sportschef tror på, at ukraineren kan blive endnu bedre og dermed også blive interessant for større klubber.

EfB: Så er det på plads.

Bronzevinderne fra Esbjerg holder på ukrainske Yuri Yakovenko, der har sat sin underskrift på en kontrakt frem til udgangen af 2021.

Og Yakovenko er egentlig bare blevet bedre og bedre, og i de seneste kampe i mesterskabsspillet viste han sig at være særdeles værdifuld og fik også scoret fire af sine i alt syv sæsonmål i den periode.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen glæder sig derfor over, at Yakovenko også i de kommende sæsoner vil tørne ud i EfB-trøjen.

- Yuri har i de seneste seks måneder holdt et meget højt niveau, hvor han viste, at han er en ægte fuldblodsangriber, der kan score mål. Med stenhårdt arbejde har han været en evig trussel for de bedste forsvarsspillere i superligaen, og vi er glade for, at han fortsætter i EfB, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

- Sådanne angribere er der ikke så mange af, og jeg har en stærk tro på, at han kan udvikle sig endnu mere. Gør han det, vil han også blive interessant for klubber i større ligaer, men nu glæder vi os først og fremmest over, at han bliver hos os. Det er vigtigt for os, at vi nu har to stærke angribere i Yuri og Petre (Adrian, red.).