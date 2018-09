Ny aftale: Mikkel Bech og Region Varde fortsætter samarbejdet

SPEEDWAY: I aften afvikles årets superfinale i speedwayligaen på Varde Motor Arena i Outrup.

Hjemmeholdet råder blandt andet over 24-årige Mikkel Bech, og han er en af værternes store profiler.

Og det er han faktisk også i næste sæson. JydskeVestkysten kan nemlig fortælle, at Mikkel Bech og Region Varde netop er blevet enige om at forlænge samarbejdet.

- Ja, det er rigtigt. Og det er jeg meget glad for, fortæller Mikkel Bech, der i øjeblikket er i gang med sin anden sæson i Region Varde.

Tidligere i karrieren kørte han fem sæsoner i Esbjerg.

- Jeg var helt nede, da jeg kom til Region Varde, men klubben troede på mig, og det har hjulpet mig meget i det videre forløb. Jeg er en rimelig loyal person, og derfor har jeg ikke været i tvivl om, at jeg gerne ville blive blive, siger Mikkel Bech.

- Min sæson har været god, og jeg har også haft tilbud fra andre danske klubber, men jeg skal ingen steder.

Og hos Region Varde glæder de sig over den nye aftale.

- Vi kan jo se, hvor meget Mikkel har udviklet sig i de to sæsoner, hvor han har været hos os. Så jeg føler mig helt overbevist om, at hans potentiale vil udfolde sig endnu mere i fremtiden. Han er et af de største talenter i dansk speedway, vurderer pressechef Thomas Valsted.

Og i Region Varde er sjællandske Mikkel Bech blevet en yderst populær kører.

- Det har han stort set været lige fra den første dag. Han er bare rigtig god på alle måder. Mikkel er på ingen måde en fyr, som bare kommer for at profilere sig selv. Han kommer rigtig meget til sine omgivelser - og derfor er han bare en kanon fyr.

Og i aften satser Mikkel Bech naturligvis på at vinde guld.

- Jeg synes, at vi har en god chance, men vi ved, at det bliver tæt. Jeg glæder mig helt vildt. Det kunne være fantastisk at tage guldet på hjemmebane.