Ny SønderjyskE-svensker imponerede i landsholdsdebut

SØNDERJYSKE: I Sverige har de vidst det længe. Nu skal danske håndboldfans også snart stifte bekendtskab med det.

Den kommende SønderjyskE-playmaker, Oskar Sunnefeldt, er lidt af en guldfugl. I maj blev playmakeren kåret som årets komet i svensk håndbold efter en forrygende sæson for Sävehof, hvor det hele kulminerede med et svensk mesterskab.

Nu har Sunnefeldt også fået officiel debut på det svenske landshold. Det skete torsdag, da et hold baseret på svenskernes reserver slog Japan med 30-25.

SønderjyskE-træner Kasper Christensen så kampen, der blev vist på YouTube, og han kunne lide, hvad han så.

- Han lavede lige lidt børnefejl i starten og virkede en smule nervøs, men derfra spillede han sig op. Det, der er kendetegnende for ham, og som han også viste, er, at han er en tovejsspiller. Han løser de defensive opgaver på meget højt niveau og kan både dække treer, toer og fremme i 5-1. Han har en super forståelse for forsvarsspillet. Det er ret unikt for en spiller i hans alder, at han allerede nu er så fin en tovejsspiller. Jeg oplever ham faktisk som mere moden i defensiven end i offensiven. I defensiven er han virkelig meget anvendelig, siger Kasper Christensen om den 21-årige svensker.

I sin landsholdsdebut blev Sunnefeldt delt svensk topscorer med fem mål.

- Oskar har lavet rigtig mange af sine mål for Sävehof i kontrafasen, hvor han både har et godt assistspil, men også selv er meget farlig, siger SønderjyskE-træneren, der får nogle nye muligheder med tilgangen af den unge svensker.

- Vi har allerede nu nogle meget dygtige kontraspillere, og vi får også Jon Andersen ind, som har det helt inde under huden fra GOG, så der er ingen tvivl om, at et af de steder, hvor jeg arbejder på, at vi skal lægge på, det er i vores kontrafase. Og der er ingen tvivl om, at Oskar bliver en central spiller for os i den fase, siger Kasper Christensen.