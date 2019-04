Ny NFL-dansker kan tjene over 20 millioner kroner

New England Patriots' nye danske spiller Hjalte Froholdt kan blive forgyldt af at spille i NFL.

Den nyslåede danske NFL-spiller Hjalte Froholdt kan komme til at tjene op mod 21,7 millioner kroner.

Det kræver, at han får en fireårig kontrakt - hvilket er standard for rookies - hos sit nye hold, New England Patriots, og bliver i alle fire år.

Det oplyser TV3 Sport.

Den 22-årige danske offensive linjemand, der måler 195 centimeter og vejer 139 kilo, er allerede garanteret omkring 720.000 dollar - svarende til 4,8 millioner kroner.

De penge får rookies i bonus for at skrive under på en kontrakt. Kontrakten er ikke skrevet under endnu, men det bør være en formalitet.

Hjalte Froholdt blev valgt som nummer 118 i årets draft i fjerde runde.

Ifølge det danske hjemmeside om amerikansk fodbold gulklud.dk vil Froholdt i løbet af de næste fire år tjene henholdsvis 3,2, 3,8, 4,42 og 5,02 millioner kroner om året.

Mediet skriver, at de 3,2 millioner kroner for det første år næsten også er sikret, da det er sjældent, at en spiller bliver fyret i sit første år.