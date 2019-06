KIF Kolding: Arni Bragi Eyolfsson er ikke nogen hovsa-løsning for KIF Kolding.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har den islandske venstrehåndsspiller været på blokken i håndboldligaklubben gennem de seneste måneder og også inden, Kasper Irming meddelte klubben sit karrierestop. Den nu tidligere KIF-træner Lars Rasmussen havde kig på islændingen i foråret.

KIF-direktør Christian Phillip fortalte torsdag til JydskeVestkysten, at KIF-ledelsen ikke havde haft løbende snakke med Irming om karrierestop, før topscoreren meddelte sin beslutning for to uger siden.

- Nej det havde vi ikke. Med stor respekt for Kaspers beslutning og selvindsigt så er det klart, at der skulle handles forholdsvis hurtigt. Uden at sige at der er blevet handlet overilet, for det mener jeg bestemt ikke, der er, lød det fra direktøren.

- Mon ikke vi har fundet en rigtig god løsning til glæde for trup, trænere og tilhængere, sagde Christian Phillip.

Det får den 24-årige islænding mulighed for at vise, når han i den kommende sæson indleder sin toårige kontrakt. En aftale, der ifølge JV's oplysninger har været undervejs gennem længere tid, men som først er blevet effektueret efter Irmings karrierestop.

- Jeg er meget begejstret for at tiltræde i KIF Kolding. Jeg følte mig allerede meget velkommen, da jeg mødte spillerne og de ansatte, siger Árni Bragi Eyjólfsson til kif.dk.

- Kolding er en fantastisk klub med en stor historie. Jeg vil gøre alt for at hjælpe klubben til at komme tilbage og kæmpe om mesterskaber, siger islændingen.

Árni Bragi Eyjólfsson kommer til Kolding fra Afturelding i hjemlandet, hvor han både har spillet fløj og back. Han har tidligere været en del af det islandske U/21-landshold.