Ny EfB-finne debuterer mod FC Midtjylland

- Jeg regner med at spille 45 minutter i den første kamp, så må vi se, om det kan blive lidt mere i træningskampen næste lørdag, siger Pyry Soiri, der er ivrig efter at vise sig frem på sit nye hold.

Den 24-årige finne har gjort et fint indtryk på træningsbanen siden ankomsten onsdag, og træner John Lammers er ikke betænkelig ved at smide ham i aktion allerede fredag. Og Pyry Soiri føler sig også klar.

Her er de første 11

Han fulgte på afstand med, da EfB i sidste sæson overraskede alt og alle med en bronzemedalje - den diametralt modsatte oplevelse af den, Pyry Soiri selv havde i sin østrigsk klub.

- Vi kom skidt afsted i turneringen, og det fik vi aldrig rettet op på. Vi reddede os fra nedrykning, men egentlig var vores hold til mere. Jeg fulgte lidt med i, hvordan det gik Esbjerg, fordi der var to finske spillere (Joni Kauko og Markus Halsti, red.), og jeg kan forstå, at det kom ind i en positiv stime af gode resultater. Den skulle vi gerne fortsætte i denne sæson, siger Pyry Soiri, der for første gang skal spille sammen med landsmænd på klubplan efter, at han forlod Finland til fordel for først Soligorsk i Hviderusland og siden Østrig.

- Jeg føler mig virkelig godt modtaget af alle her i Esbjerg, men derfor betyder det stadig meget, at der også er andre finner i klubben, siger Pyry Soiri.

EfB tager med undtagelse af unge Andreas Lausen og Patrick Tjørnelund hele truppen med til Børkop og stiller med følgende 11 fra start:

Jeppe Højbjerg, Daniel Anyembe, Markus Halsti, Rodolph Austin, Jesper Lauridsen - Lasha Parunashvili, Mark Brink, Jacob "Lungi" Sørensen - Patrick Tjørnelund, Yuri Yakovenko, Pyry Soiri.