Ny Arsenal-manager vil ikke nøjes med et point mod City

Arsenals første opgave i Premier League-sæsonen er på papiret den sværeste.

Ikke desto mindre vil London-klubbens nye manager, Unai Emery, gå efter tre point i søndagens kamp mod de forsvarende mestre fra Manchester City.

- Det vigtigste er, at vi tror på, at vi kan spille bedst på søndag. Vi tænker kun på at vinde kampen, siger Emery ifølge klubbens hjemmeside.

Emery har dog stor respekt for landsmanden Josep Guardiola, som i sidste sæson førte Manchester City til et sikkert mesterskab og flere imponerende rekorder.

- Efter to år under Guardiola har de mere stabilitet og selvsikkerhed. Når man ser Citys kampe, spiller de med en rigtig stor tro på dem selv. Guardiolas trænerstil skinner også tydeligt igennem på holdet, siger Emery.

Arsenal endte på sjettepladsen i den forgangne sæson og stoppede efter næsten 22 år samarbejdet med manager Arsène Wenger.

46-årige Emery, der tidligere har stået i spidsen for klubber som Valencia, Spartak Moskva, Sevilla og Paris Saint-Germain, overtog i stedet.

Han satser nu på at skrive et nyt kapitel i klubben.

- Sammen med fansene vil jeg starte en ny proces med etablerede spillere, nye spillere, en ny træner og en ny stab, siger Emery.

I sommerens transfervindue har Arsenal blandt andet hentet Stephan Lichtsteiner, Bernd Leno og Sokratis Papastathopoulos, mens klubben har sagt farvel til Per Mertesacker, Jack Wilshere og en række andre spillere.