Nu skal det være slut med at slippe gassen: - Måske spillede vi for sikkert

SønderjyskE smed en tomålsføring mod Rungsted i den første finale. Måske spillede holdet for sikkert, mener forwarden Mads Lund. I kamp to søndag skal SønderjyskE holde et højt gear kampen igennem.

I den første periode af overtiden havde SønderjyskE en gylden mulighed for at afgøre kampen, da en udvisning til hjemmeholdet betød to minutters powerplay fire mod tre. Men hjemmeholdet afværgede, og først i anden overtidsperiode blev kampen afgjort. Denne gang i et powerplay til hjemmeholdet.

Fredag aften lykkedes det ikke SønderjyskE at holde føringen i den første finale mod Rungsted, og det lykkedes ikke at hive en sejr med hjem. Sønderjyderne bragte sig foran 3-1 midt i anden periode. Da så det hele godt ud. Foran med to mål på udebane mod Rungsted. Hjemmeholdet havde vist tænder, men gæsterne stod imod. Lige indtil de ikke gjorde det længere. Rungsted reducerede i anden periode og udlignede til 3-3 midt i tredje periode.

I den fjerde semifinale scorede SønderjyskE til 3-0 efter 54.45, men blot et minut senere stod der 3-2, og kun to formidable redninger af Patrick Galbraith forhindrede, at serien blev forlænget med en femte semifinale.

Først i den tredje semifinale, hvor SønderjyskE var foran 1-0 mod Aalborg. Thomas Spelling udlignede for nordjyderne og sendte kampen i overtid. Her scorede Mads Lund til 2-1 og afgjorde kampen.

- Det skal vi selvfølgelig ikke gøre. Vi skal blive ved med at presse på, selvom vi får en føring. Vi skal ikke løbe rundt og være bange for at tabe, for så er det, at det går galt, sagde Mads Lund.

- Til at starte med spiller vi fint i egen zone, og vi scorer på de chancer, vi får, men det er, som om vi slipper foden lidt fra gassen. Vi spiller egentlig en fin kamp, og det er ligaens bedste hold, som vi møder. At vi så ikke kan formå at lukke kampen, når vi er foran 3-1, det er selvfølgelig bittert lige nu, men det er en lang serie. Der er seks kampe endnu.

- Det er en super ærgerlig følelse. Det så godt ud, da vi var foran 3-1, men vi giver dem lidt for mange chancer og laver lidt for mange fejl, så det er en hård én, sagde han efter kampen.

Mads Lund var skuffet over, at det ikke lykkedes de lyseblå at holde føringen.

Underholdende serie

Var det den følelse, du havde? At I var bange for at tabe?

- Det ved jeg ikke, men vi spiller måske lidt for sikkert og vil undgå at lave fejl. Når man spiller for sikkert, har man det med måske lige at stå lidt tilbage frem for at køre på, som vi gjorde, indtil vi kom foran 3-1. Så det er noget, vi skal have snakket lidt om. Vi vidste også godt, at det ikke ville blive nemt herovre, men vi skal vinde én kamp her (på udebane, red.). Vi har bevist i løbet af sæsonen, at vi kan, så vi tror selvfølgelig stadig på det.

Mads Lund og resten af spillerne i de to trupper gav publikum i Rungsted en forrygende kamp i et hæsblæsende tempo. Han tror på, at også resten af finaleserien bliver underholdende.

- Det er de her kamp, som alle spillere drømmer om at spille. Alle vil gøre alt for at vinde. Det er det, der gør, at serien bliver underholdende. Vi har vist gennem sæsonen, at vi er de to bedste hold i ligaen. Deres offensiv er bedre end vores, men vores defensiv har været noget bedre end deres. Kan vi holde vores gameplan defensivt og score på de chancer, vi får, så har vi en god chance for at vinde.