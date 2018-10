Som forventet spillede Vejle Boldklub sig onsdag aften videre til 1/8-finalen i pokalturneringen. Dermed ligger det fast, at Kolding IF får besøg af Vejle i næste runde.

Da det stod klart, at Kolding IF skulle møde enten Nykøbing eller Vejle, lagde Ulrik Pedersen heller ikke skjul på, at en kamp mod Vejle ville være noget særligt.

Ulrik Pedersen, sportschef i Kolding IF, har tidligere sagt til JydskeVestkysten, at ønskemodstanderne på den kommercielle front ville være FCK, Brøndby, Vejle eller SønderjyskE.

Kampen var den sidste, der endnu ikke var spillet i tredje runde af Sydbank Pokalen, og den afgjorde, at Kolding IF får en ønskemodstander i næste runde.

31. oktober kommer Vejle Boldklub på besøg. Det står klart, efter at Vejle onsdag aften vandt 2-1 over Nykøbing FC.

Kolding: De kan godt begynde at forberede sig på et lokalopgør i Kolding IF.

Ubesejret

Pokalkampen spilles på Kolding Stadion 31. oktober klokken 19. Selvom Vejle spiller to rækker over Kolding IF, skal hjemmeholdet ikke afskrives.

Kolding IF har allerede sendt et superligahold ud af turneringen i denne sæson. Randers er det eneste superligahold, der ikke længere er med i pokalturneringen, efter randrusianerne tabte efter forlænget spilletid i Kolding.

Kolding IF er i forrygende form i øjeblikket. Træner Anders Jensen og hans spillere er stadig ubesejrede i denne sæson. De har ikke tabt en kamp af betydning siden 2. juni.

Kolding IF ligger aktuelt nummer et i 2. division vest efter 11 runder. I fredags vandt Kolding IF 3-1 over rækkens andenplads, Jammerbugt.

Selvom Kolding IF på papiret ikke kan mønstre en trup med samme kvalitet som den kommende pokalmodstander, må Kolding have mere selvtillid i tanken end Vejle, som kun har vundet to kampe i de første 12 runder i superligaen.