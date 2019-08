Nu er Kolding IF favorit

Efter blot to runder i 1. division skal oprykkeren Kolding IF vænne sig til rollen som favorit.

KOLDING: Efter blot to spillerunder i 1. division er verden vendt op og ned for Kolding IF.

Oprykkeren er diverse bookmakeres klare favorit, når der søndag klokken 15 er hjemmekamp mod Roskilde.

Vurderingen skyldes vel primært, at Kolding-cheftræner Anders Jensen tilsyneladende havde noget at have optimismen i, da han inden sæsonstart udtalte til JydskeVestkysten, at han håbede, at Kolding IF kunne etablere sig i den bedste halvdel af næstbedste fodboldrække.

Sejre i de to første kampe bakker op om den udmelding. Kolding vandt premieren mod Hvidovre med 2-1, mens udekampen mod Næstved gav en overraskende sejr på 2-0. Gejsten fra sidste sæson er i den grad intakt inden søndagens kamp på Kolding Stadion.