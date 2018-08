Nu er EM næste mål for den travle tidskører Toft

I sidste uge forsøgte han at slå timerekorden i Mexico. Lørdag fulgte endnu et sæsonhøjdepunkt med enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt. Og næste store kryds i kalenderen kommer allerede på onsdag.

Her stiller den tredobbelte danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen op ved EM i Glasgow, og han gør sig håb om en topplacering trods sit travle program.

- Hvis ikke det bliver en vanvittig hård etape søndag, tror jeg, det er godt at have Danmark Rundt i benene. Jeg har haft en lidt atypisk optakt, fordi jeg har været i Mexico og Italien, og der har været en del rejseri.

- Til gengæld har jeg fået nogle ugers træning i højden, som skulle kunne gavne mig. Jeg er fortrøstningsfuld, og jeg føler ikke, at kroppen er helt færdig, siger Martin Toft Madsen.

Den 33-årige enkeltstartsspecialist fra BHS-Almeborg-Bornholm blev sidste år nummer seks ved EM i Herning.

- Når jeg har kørt ruten igennem første gang på mandag, vil jeg sætte et mere specifikt mål for mig selv. Jeg håber da at køre med om de sjove placeringer, men det bliver nok svært at vinde.

- Jeg skal også lige have nærstuderet startlisten, men jeg håber i hvert fald at forbedre sidste års placering, siger Martin Toft Madsen.

Lørdag måtte han nøjes med en tredjeplads på den 19,1 kilometer lange tidskørsel i Nykøbing Falster. Her blev han blandt andet slået af landsmanden Mads Pedersen.

- Det var helt klart et stort mål, men jeg vidste godt, at det ville blive tæt.

- På de her lidt kortere enkeltstarter, er der lidt flere, der kan klare sig. Det handler meget om, at man lige kommer godt ud af startboksen, siger Martin Toft Madsen.