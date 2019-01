Novak Djokovic sætter canadier på plads i Australien

De fire topseedede herrespillere lever fortsat i grand slam-turneringen Australian Open.

Lørdag morgen dansk tid blev førsteseedede Novak Djokovic klar til ottendedelsfinalen ved at slå canadieren Denis Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 6-0.

Shapovalov, der var seedet som nummer 25, vandt et enkelt sæt mod storfavoritten, men var aldrig i nærheden af sejren.

Serberen sikrede sig de to første sæt efter lidt mere end en times tennis. Djokovic kom også på 3-0 og 4-1 i tredje sæt, men med fem vundne partier på stribe slog Shapovalov overraskende tilbage.

Det var dog aldrig mere end et bump på vejen for Djokovic, som med fornyet energi satte Shapovalov eftertrykkeligt på plads med 6-0 i fjerde sæt uden at afgive en eneste breakbold.

Den 14-dobbelte grand slam-vinder står i ottendedelsfinalen over for den 15.-seedede russer Daniil Medvedev.

Medvedev fandt vej til ottendedelsfinalen ved at slå belgieren David Goffin i tre sæt.

Mens Shapovalov måtte forlade turneringen, spillede en anden canadier sig videre.

Milos Raonic skulle bruge tre sæt på at sende franskmanden Pierre-Hugues Herbert ud af den prestigefyldte turnering.

Ottendeseedede Kei Nishikori skal i ottendedelsfinalen møde Pablo Carreño Busta efter sejr over João Sousa.