Norske OL-kokke fik 15.000 æg ved en fejl

Spejlæg, omeletter, blødkogte æg, smilende æg, røræg. Det er for de fleste relativt let at finde anvendelse for en bakke æg.

Men hvordan i alverden skal man finde anvendelse for 15.000 æg, når man altså vel at mærke "kun" har bestilt 1500?

Den overvejelse måtte Norges OL-kokke håndtere, da de indledte vinterlegene i Pyeongchang med et bemærkelsesværdigt sprogkoks.

Bestillingen af æg til madlavningen til de norske atleter blev delvist foretaget med hjælp fra Google Translate, og så rullede en sand lavine.

- Vi fik et halvt vognlæs æg. Heldigvis fik vi returneret det meste, men vi blev ganske overraskede, da de begyndte at bære æggene ind. Det ville ingen ende tage, siger kokken Ståle Johansen med et smil til NTB.

Han forklarer, at æggeopfyldningen gik udenom den sædvanlige leverandør.

- Vi får madvarer leveret hver fjerde dag, men det kan hænde, at det er lettere at handle i en lokal butik, når det gælder æg, siger kokken.

Selv om det altså lykkedes at sende 13.500 æg retur, skal de norske OL-atleter dog stadig forvente at se både omelet, kogte æg, spejlæg og røræg på menuen.

Røræggene kommer dog med røget laks.