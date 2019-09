Norsk landsholdsprofil vil gøre Sverige til lillebror

Der bliver nabokrig på grønsværen, når Sverige søndag aften tager imod Norge på Friends Arena i Stockholm.

Der er vigtige point på spil til EM-kvalifikationen, men for nordmændene er kampen også et spørgsmål om prestige.

Det mener det 20-årige stortalent Martin Ødegaard.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har været lillebror i lang tid, og nu synes jeg, at tiden er inde til et skifte, siger spilleren, der trods sin unge alder allerede fik sin landsholdsdebut i 2014, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Kampen bliver ekstra speciel for Norges landstræner, Lars Lagerbäck, der er født i Sverige og tidligere har stået i spidsen for det svenske A-landshold.

I februar 2017 begyndte han sin mission om at få Norge til slutrunden.

- Jeg tror, at svenskere almindeligvis ser Norge som lillebror inden for fodbold. De har vel fortrængt storhedstiden under "Drillo" (Egil "Drillo" Olsen, der havde stor succes som norsk landstræner i 1990'erne, red.). De vil ikke tabe til Norge, og jeg vil absolut ikke tabe til Sverige, siger Lagerbäck.

Selv om fødselsattesten siger Katrineholm i Sverige, vil Lagerbäck synge med på Norges nationalsang, "Ja, vi elsker dette landet", inden kampen bliver fløjtet i gang.

- Jeg synger aldrig af mine lungers fulde kraft, men ja, jeg vil synge den. Jeg har fulgt med i skisport, så jeg har hørt den så mange gange, at jeg har lært den, siger landstræneren.

Sverige og Norge er placeret i gruppe F, hvor Spanien er stukket af i kampen om EM-billetter. Sverige på andenpladsen har ti point, mens Norge er to point efter de nordiske naboer.