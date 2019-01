Normand før finalen: - Vi bliver de værdige verdensmestre

Herning: - Først slog vi Tyskland på tysk grund. Dernæst slår vi Danmark på dansk grund - og så er vi værdige verdensmestre, siger den norske landsholdsspiller Espen Lie Hansen.

Han har tidligere været pokalvinder med HC Midtjylland. Nu er han tilbage i Herning.

- Jeg har ikke spillet så meget, så jeg føler mig ikke træt og slidt. Vi spillede ikke nogen stor kamp mod Danmark, mens danskerne spillede en flot kamp. Denne gang bliver det en helt ny kamp, hvor vi har lært meget af den første kamp. Nu bliver vi undervurderet af danskerne, og vi spiller mere kompakt i forsvaret. Vi kommer for at overraske jer, sagde Espen Lie Hansen.

- Vi bliver bedre og bedre som turneringen skrider frem. Det var meget intimt i Hamburg. Nu venter Herning igen, og det er ikke så intimt som Hamburg, men lige så støjende, og tilskuerne har båret danskerne frem.

- Det bliver en drømmefinale. Vi satser på søndag, og denne gang laver vi ingen fejl som i den første kamp. Vi er smarte i angrebet og stærke i forsvaret, sagde Espen Lie Hansen.

Norges smertensbarn er målmændene, der ikke har vist international klasse. Nordmændene taler pænt om deres målmænd, men hverken Torbjørn Bergerud fra Flensburg eller den tidligere GOG-keeper Espen Christensen har været et VM værdigt.

Sander Sagosen er sprudlende, både på banen og udenfor.

- Træt, nej, jeg er ikke træt. Vi har vist, at vi kan besejre et stort publikum. Vi kommer for at gøre arbejdet færdigt, og jeg tror, danskerne undervurderer os, fordi de vandt den første kamp, men sådan spiller vi ikke igen, sagde Sander Sagosen.