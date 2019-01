Norge tæt på VM-semifinalen i Hamburg

Den norske sejr betød, at onsdagens kamp mellem Danmark og Sverige har betydning for, hvem der går videre til semifinalen på fredag.

Herning: Norge løb på banen blot 20 timer efter sin seneste kamp mod Egypten, men det var svenskerne, der virkede mest trætte i første halvleg i det skandinaviske opgør om en semifinaleplads i Hamburg på fredag.

Norge vandt kampen med 30-27 efter 17-14 ved pausen-

Svenskerne savnede styring i Jim Gottfridssons fravær. Linus Arnesson kunne ikke løfte denne opgave alene, og svenskerne var langt fra deres bedste i første halvleg.

Lukas Nilssons langskud var det farligste svenske våben, og Hampus Wanne fra Flensburg viste, at han er den bedste venstre fløj i sammenligning med Rhein Neckars Tollbring.

Hos Norge var Sander Sagosen styrmanden sammen med Christian O'Sullivan, mens Magnus Jöndal var sikkerheden selv foran det svenske mål med seks fuldtræffere alene i første halvleg.

I anden halvleg sendte svenskerne Andreas Palicka på mål i stedet for Mikael Appelgren, og han startede med et par rappe redninger.

Alligevel var det nordmændene, der stormede videre mod sejren med en føring på 21-15 efter fem minutter.

Min sidemand, Norges konsulent Kent-Harry Andersson var dog stadig betænkelig.

- Vent til de sidste minutter. Det er her, trætheden melder sig, sagde svenskeren, der gjorde Flensburg til tysk mester i 2004 og nu er konsulent for Christian Berge, den norske landstræner, som spillede for Flensburg dengang.