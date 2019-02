Nordsjælland hjælper KIF og nærmer sig slutspillet

Med en sejr på 27-24 ude over TMS Ringsted rakte Nordsjælland mandag aften KIF Kolding en hjælpende hånd i kampen om at undgå nedrykning fra herrernes håndboldliga.

Resultatet betyder, at bundholdet fra Ringsted bliver på den sidsteplads, der er lig med direkte nedrykning. Sjællænderne har ni point med tre grundspilskampe tilbage, mens KIF på 11. pladsen har 12 point, men er bedre indbyrdes. Derfor skal TMS Ringsted have fire point mere end KIF i de sidste kampe for at overhale Koldingholdet. KIF har fire kampe tilbage.

Nordsjælland er i en god stime og truer nu Ribe-Esbjerg og SønderjyskE i kampen om en plads i slutspillet. Ribe-Esbjerg ligger på den ottendeplads, der giver billet til slutspillet. Vestjyderne har 19 point. Sønderjyske følger efter med 18 point, mens Nordsjælland er kommet op på 17 point. De tre hold mangler fire kampe hver.