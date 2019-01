Nordmændene bøjede sig: Danskerne var de bedste

Herning: - Vi har spillet et flot VM, men det er svært at glæde sig lige nu, efter at vi har tabt finalen, sagde Norges anfører Bjarte Myrhol.

- Vi slog Sverige og Tyskland, men Danmark var de bedste. De har spillet overbevisende hele vejen og slået os to gange, sagde Bjarne Myrhol, der stod med sin lille søn med maling "Bjarte Myrholt" i ansigtet.

Gøran Johannesen glæder sig til næste turnering.

- Vi har hjemmebane ved EM i 2020. De første tre kampe skal spilles i Trondheim. Derefter skal vi til Sverige, men det giver en stor fordel at have hjemmebane. Det har danskerne vist her ved VM.

- Vi har et ungt hold, og vi er flere unge spillere i Flensburg, der får et års erfaring mere på benene til næste turnering. Så går vi efter revanche mod Danmark.

Sander Sagosen blev pebet ud i Herning.

- Sådan er det håndbold. Det generede mig ikke, og jeg synes heller ikke, det hæmmede mit spil, sagde han.

- Vi må bare erkende, at det danske landshold er verdens bedste håndbold i øjeblikket, sagde Sagosen.

Magnus Rød blev båret fra banen i Flensburg i fredags.

- Jeg følte mig helt klar, men da jeg stod over for Mikkel Hansen og Rasmus Lauge, fik jeg problemer og spillede mindre tid. Jeg skal jo også være klar til Flensburg, sagde han.