Nordkorea vil deltage ved sommer-OL i Tokyo

Nordkorea ønsker at deltage ved OL i Tokyo i 2020 og vinter-OL i Beijing to år senere.

Det oplyser præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, efter et møde med Nordkoreas leder, Kim Jong Un, i forbindelse med et påskebesøg i Pyongyang.

- Vi havde et meget frugtbart møde, hvor det stod klart, at den øverste leder har en vision for sportens betydning, når det kommer til uddannelse og sundhed, siger Thomas Bach.

Inden mødet havde IOC-præsidenten talt med Nordkoreas sportsminister og fået lovning på, at det isolerede land vil deltage i Tokyo og Beijing samt ungdommens olympiske lege.

- Dette engagement blev støttet fuldt ud af den øverste leder, Kim Jong Un, på et møde her til eftermiddag.

- Han forklarede, at sporten er en grundpille i hans politik for den fremtidige udvikling af Nordkorea, siger Thomas Bach.

Nordkorea har flere gange deltaget ved både sommer- og vinter-OL. Det var dog længe uvist, om Nordkorea ville deltage i det nyligt afholdte vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang.

IOC strakte sig langt for at få Nordkorea til at deltage. Det endte med, at Nordkoreas atleter marcherede ind til åbningsceremonien sammen med Sydkorea under et fælles flag.