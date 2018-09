Nils Nielsen bliver landstræner for schweiziske kvinder

Landstræneren bag de danske fodboldkvinders EM-sølv sidste år har fået job som landstræner for Schweiz.

Nils Nielsen, der sidste år førte Danmarks fodboldkvinder frem til EM-finalen i Holland, skal igen være landstræner på højt europæisk niveau.

1. december 2018 tiltræder han som landstræner for de schweiziske fodboldkvinder. Det oplyser Det Schweiziske Fodboldforbund (SFV) på sin hjemmeside.

Dermed kommer han ikke til at stå i spidsen for schweizerne i de afgørende playoffkampe om en plads ved næste års VM-slutrunde.

- Han kan fremvise flotte resultater i kvindefodbold, både når det kommer til at udvikle spillet og til at præstere i kampen, siger SFV-sportsdirektør Laurent Prince.

Nils Nielsen viste blandt andet sine evner ved at få et ungt dansk hold frem til EM-finalen sidste år, mener Laurent Prince.

For den præstation blev Nielsen nomineret til prisen som årets træner i verden inden for kvindefodbold.

Den 46-årige fodboldtræner stoppede som dansk landstræner under tre uger efter den tabte EM-finale. Senest har han været assistenttræner for Kinas U19-landshold, som blev trænet af Peter Bonde.

Når Schweiz møder Belgien 5. og 9. oktober, vil det fortsat være med Martina Voss-Tecklenburg i spidsen for holdet.

Skulle schweizerne vinde samlet over Belgien, kan holdet potentielt løbe ind i Danmark i to playoffkampe, hvor der står en VM-billet på spil. Det forudsætter, at Danmark slår Holland først.