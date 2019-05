Nikolaj Jacobsen tager nye navne med mod Ukraine

Lasse Andersson er tilbage på det danske håndboldlandshold. Det samme er Niclas Kirkeløkke.

Det fremgår af den trup på 18 spillere, som landstræner Nikolaj Jacobsen fredag offentliggjorde.

Danmark skal sætte punktum for EM-kvalifikationen med kampene mod Ukraine og Færøerne i midten af juni.

De to sidste opgør i kvalifikationen kan sikre Danmark en billet til EM i Sverige i januar.

Skader har afholdt Lasse Andersson og Niclas Kirkeløkke fra at være med på det danske hold i forskellige perioder.

Der er både blevet plads til stjernenavne som Mikkel Hansen, Niklas Landin og Lasse Svan. Men der er også flere nye navne.

Med i truppen er nemlig også TTH Holstebro-fløjen Magnus Bramming samt Aalborg-stregspilleren René Antonsen.

Ud over de 18 spillere har landstræneren udtaget yderligere 10 spillere, som bliver del af en bruttotrup på 28 mand.

Danmark møder Ukraine i Kijev onsdag 12. juni og slutter kvalifikationen af hjemme mod Færøerne i Gigantium i Aalborg fire dage senere.

Få her et overblik over truppen til EM-kvalifikationskampene:

* Målvogtere: Niklas Landin, Jannick Green, Kevin Møller.

* Stregspillere: Simon Hald, Anders Zachariassen, René Antonsen.

* Fløjspillere: Johan Hansen, Lasse Svan, Magnus Landin, Magnus Bramming.

* Bagspillere: Nikolaj Øris, Niclas Kirkeløkke, Jacob Holm, Mikkel Hansen, Mads Mensah, Rasmus Lauge, Lasse Andersson, Henrik Møllgaard.

De resterende ti spillere i bruttotruppen: Sebastian Frandsen, Patrick Wiesmach, Emil Jakobsen, Henrik Toft Hansen, Jonas Porup, Michael Damgaard, Lasse Mikkelsen, Lasse Møller, Martin Larsen, Alexander Lynggaard.