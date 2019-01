Nikolaj Jacobsen: Kampen mod Frankrig er min største som træner

Hamburg: - Det er min største håndboldkamp til dato, i hvert fald som træner, siger den danske landstræner Nikolaj Jacobsen før fredagens semifinale.

- Frankrig har verdens bedste håndboldhold. Se bare på de spillere, der ikke blev udtaget til VM-truppen. Desuden er Frankrig verdens stærkeste håndboldnation, fordi de er så dygtige til ungdomsarbejdet. Det har jeg stor respekt for, siger Nikolaj Jacobsen.

- Omvendt vil jeg dog ikke sige, at Frankrig er storfavorit mod Danmark. Vi har også vores kvaliteter, og hvis de kommer i spil i semifinalen, har vi en fair chance for at vinde.

- De to hold kan ikke overraske hinanden. Begge hold ved alt om modstanderne, ikke mindst fordi vi var på ferie sammen i Guadeloupe og hang ud sammen. Der er masser af venskaber på tværs af holdene.

Danmark er eneste hold med maksimumpoints i VM.

- Overalt har vi spillet en god turnering, men det er fire stærke hold, der mødes i semifinalen. Jeg ser det også som dansker, der har levet mange år i Tyskland og føler mig som halvtysker, som en cadeau til tysk håndbold, at Tyskland er med helt fremme i semifinalen.

Nikolaj Jacobsen har brugt den seneste dag til at kigge video på franskmændene.

- Jeg har set et klassehold på alle pladser. De er fysisk stærke og suveræne i forsvaret, og så har de Dika Mem, der bliver verdens bedste håndboldspiller inden for de næste to år. Han er ikke bare stærk i forsvaret, men kan skyde langt udefra med høj kvalitet. Frankrig har seks venstrehåndsspillere i truppen, og det præger også det franske hold. Nikola Karabatic er vendt tilbage, men han er et stykke fra sin bedste form, påpeger Nikolaj Jacobsen.

Den danske landstræner peger på det danske 5:1-forsvar med Magnus Landin og det danske syv-mod-seks-spil med Morten Olsen som styrmand som de punkter, der måske kan komme bag på franskmændene.

Nikolaj Jacobsen håber på alle gode gange tre i Hamburg.

- Her har jeg vundet to pokaltitler, en med Kiel som spiller og en med Rhein Neckar Löwen som træner, så jeg har gode minder fra Hamburg, siger han.

Han er meget tilfreds med det udtryk, han har set på det danske hold i de otte første kampe.

- Men vi er ikke tilfredse med at nå semifinalen. Selv om det har været målsætningen, vil vi endnu videre, understreger han.

Nikolaj Jacobsen har ferie på søndag efter den sidste kamp i Herning. Det er en lang ferie hans verden. Den varer tre dage. Derefter skal han møde igen på torsdag i Rhein Neckar Löwen.